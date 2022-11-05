Вашингтон, 5 ноября, 2022, 08:33 — ИА Регнум. В США зафиксировано рекордное за последние десять лет число заболевших респираторно-синцитиальными вирусами (РСВ), при этом данный показатель начал расти на несколько недель раньше обычно. На фоне этого врачи допускают возможность риска тридемии, то есть тройной пандемии коронавируса, гриппа и РВС. Об этом пишет The Wall Street Journal.

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По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в текущем году совокупное число госпитализаций из-за гриппа в стране составляет рекордные 2,9 случая на 100 тыс. человек. Помимо этого, увеличивается и число заболевших РСВ.

Как пишет газета, американские медучреждения уже испытывают на этом фоне серьезную нагрузку, а власти опасаются дополнительного давления на систему здравоохранения и выражают готовность направить на места дополнительные мощности.