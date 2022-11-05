CNN: на территории б. УССР отключены 1,3 тыс. терминалов Starlink
Вашингтон, 5 ноября, 2022, 08:26 — ИА Регнум. С 24 октября на территории б. УССР вновь наблюдаются жалобы на отключения и перебои в работе системы связи Starlink американской компании SpaceX миллиардера и бизнесмена Илона Маска. Об этом ноября сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
По словам одного из источников, волна таких отключений стала «огромной проблемой» для боевиков киевского террористического режима, опасающихся потери доступа к предоставляемому системой интернету.
Также указывается, что, по некоторым данным, такие перебои начались из-за проблем с финансированием и затронули порядка 1,3 тысячи спутников, приобретённых Киевом в марте 2022 года.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября стало известно, что доступ к конфиденциальной информации о социальной сети Twitter получили крупные иностранные инвесторы, в полном соответствии с условиями заключённой сделки с владельцем компании Илоном Маском.