Вашингтон, 5 ноября, 2022, 08:26 — ИА Регнум. С 24 октября на территории б. УССР вновь наблюдаются жалобы на отключения и перебои в работе системы связи Starlink американской компании SpaceX миллиардера и бизнесмена Илона Маска. Об этом ноября сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Спутники Starlink в пакете до отделения от разгонного блока

По словам одного из источников, волна таких отключений стала «огромной проблемой» для боевиков киевского террористического режима, опасающихся потери доступа к предоставляемому системой интернету.

Также указывается, что, по некоторым данным, такие перебои начались из-за проблем с финансированием и затронули порядка 1,3 тысячи спутников, приобретённых Киевом в марте 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября стало известно, что доступ к конфиденциальной информации о социальной сети Twitter получили крупные иностранные инвесторы, в полном соответствии с условиями заключённой сделки с владельцем компании Илоном Маском.