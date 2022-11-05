Вашингтон, 5 ноября, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Для того, чтобы облегчить экспорт российского зерна на мировой рынок, призвала страны Запада снять с Россельхозбанка санкции Россия. Об этом 5 ноября сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Зерно

«Россия попросила западные страны разрешить государственному кредитору Россельхозбанку восстановить свои отношения с банками-корреспондентами, несмотря на санкции», — указывается в материале агентства.

Кроме того, уточняется, что такая отмена санкций в отношении кредитной организации позволит ей вести обработку платежей за зерно и другие продовольственные товары из РФ.

При этом отмечается, что источник в ООН заявил, что в данный момент такое предложение Москвы обсуждают Евросоюз и другие стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее отказаться от использования оборудования американской компании Cisco рекомендовал депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).