Москва, 5 ноября, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Почти 30% продаж новых легковых автомобилей в России в октябре 2022 года пришлось на китайские марки. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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Всего в России в октябре продано 43,3 тыс. легковых автомобилей. В сравнении с этим же месяцем 2021 года продажи легковых авто упали на 63,1%.

Лидером рынка среди брендов остаётся отечественная марка Lada, на которую пришлось 39,5% продаж. В пятёрку крупнейших поставщиков вошли китайские бренды Haval и Chery, а также южнокорейские бренды Kia и Hyundai.

Продажи автомобилей китайских марок на российском рынке в октябре достигли 12,8 тыс. единиц или 29,5% от общего объёма продаж. Рост продаж китайских автомобилей в России наблюдается на протяжении трёх месяцев.

В первом квартале доля китайских автомобилей на российском рынке не превышала 10%. Таким образом, с начала года рыночная доля китайских марок выросла втрое.