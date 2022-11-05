Кострома, 5 ноября, 2022, 07:49 — ИА Регнум. Спасатели ликвидировали открытое горение в кафе «Полигон» в Костроме. В результате этого пожара погибли пять человек, еще четверо пострадали.

ГУ МЧС по Костромской области Пожар в Костроме

По данным регионального главка МЧС, открытое горение ликвидировано на площади 3,5 тысячи квадратных метров.

Ранее в горящем здании произошло обрушение кровли на площади 3,5 тысячи квадратных метров.

Тела погибших были обнаружены позднее при тушении пожара.

Причины возникновения возгорания сейчас устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из горящего строения эвакуировали 250 человек.