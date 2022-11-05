Москва, 5 ноября, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Страны Запада пытаются обелить всех, кто боролся и сейчас продолжает бороться с СССР и Россией. Соответствующее заявление журналистам сделал уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

Он обратил внимание на снос памятников советским воинам-освободителям в Европе. Между тем, МИД России подготовило ряд докладов по борьбе с героизацией нацизма. Кстати, снос советских памятников как раз укладывается в канву восхваления преступлений нацистов.

Лукьянцев считает, что подобные действия имеют не только политический характер. Их можно оценить и в правозащитном измерении.

«Когда сносятся памятники в честь воинов-освободителей, тем самым предпринимается попытка обесценить их подвиг, попытка доказать, что то, против чего они боролись, не такое уж и плохое», — считает он.

В целом, по мнению дипломата, Запад попросту хочет демонизировать Россию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обелиск с лицами советских солдат снесли власти Латвии в сквере Славы в городе Даугавпилс.

Перед сносом в сквере собирались люди, чтобы возложить цветы и сделать фотографии с памятником. Когда к обелиску прибыла техника для сноса, люди начали протестовать, в результате чего было задержано 37 человек.