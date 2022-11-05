Пуэбла, Мексика, 5 ноября, 2022, 07:39 — ИА Регнум. Как минимум два человека стали жертвами нападения неизвестного злоумышленника, открывшего стрельбу из автомата в одном из баров в центральной части Мексики. Об этом 4 ноября сообщило издание El Milenio.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Мексика

Уточняется, что вооружённый злоумышленник открыл стрельбу по посетителям бара в мексиканском штате Пуэбла в муниципалитете Сакатлан. В результате стрельбы на месте погибли два человека, ещё девять человек пострадали.

Злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия. Отмечается, что причины нападения не сообщаются. Согласно предварительным данным, погибшие и пострадавшие обучались в одном региональном институте. Предполагается, что нападавший мог учиться вместе со своими жертвами. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование инцидента.

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