Минск, 5 ноября, 2022, 07:36 — ИА Регнум. Представители России и Белоруссии договорились о создании совместной группировки космических аппаратов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии запуска нового предприятия под Минском. Об этом сообщает Белта.

Иван Шилов ИА REGNUM Спутник

Лукашенко рассказал, что в Белоруссии уже производятся космические аппараты. Он добавил, что создаваемая совместно с Россией спутниковая группировка будет использоваться в военных и иных целях. Также Лукашенко напомнил, что в ближайшее время планируется полёт белорусского космонавта.

12 апреля 2022 года — в День космонавтики — президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Белоруссии Александром Лукашенко на космодроме «Восточный» в Амурской области. После встречи Путин рассказал о расширении сотрудничества с Белоруссией в космической отрасли.

В частности, президент России предоставил Роскосмосу право привлекать граждан Белоруссии к строительным работам на «Восточном». Путин добавил, что в 2023 году белорусский космонавт может отправиться к Международной космической станции на российском корабле.