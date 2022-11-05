Монреаль, Канада, 5 ноября, 2022, 07:21 — ИА Регнум. Почти 30 автомобилей сгорели за двое суток в разных частях канадского города Монреаля. Об этом 4 ноября сообщил телеканал CTV.

Jason Bolonski Горящий автомобиль

Как уточнила местная полиция, в ночь на 3 ноября в разных частях города на улицах сгорели 16 автомобилей. Утром 4 ноября огнём были уничтожены ещё 12 автомобилей, стоявших на разных улицах Монреаля.

Пострадавших в результате возгораний нет. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что автомобили могли загореться в результате умышленных действий. Также отмечается, что инциденты могут быть связаны между собой.

В настоящее время ведётся расследование инцидентов с возгоранием автомобилей.