Пять человек погибли при пожаре в кафе в Костроме
Кострома, 5 ноября, 2022, 07:06 — ИА Регнум. Пять человек погибли в результате пожара в кафе «Полигон» в Костроме. Соответствующие данные приводят экстренные службы.
ГУ МЧС по Костромской области
Пожар в Костроме
Кроме того, в горящем здании произошло обрушение кровли на площади 3,5 тысячи квадратных метров.
Изначально сообщалось только о четырех пострадавших.
Тела погибших были обнаружены позднее при тушении пожара. Таким образом, в результате пожара погибли пять человек и четверо пострадали.
Причины возникновения возгорания сейчас устанавливаются.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что из горящего строения эвакуировали 250 человек.