Кострома, 5 ноября, 2022, 07:06 — ИА Регнум. Пять человек погибли в результате пожара в кафе «Полигон» в Костроме. Соответствующие данные приводят экстренные службы.

ГУ МЧС по Костромской области Пожар в Костроме

Кроме того, в горящем здании произошло обрушение кровли на площади 3,5 тысячи квадратных метров.

Изначально сообщалось только о четырех пострадавших.

Тела погибших были обнаружены позднее при тушении пожара. Таким образом, в результате пожара погибли пять человек и четверо пострадали.

Причины возникновения возгорания сейчас устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из горящего строения эвакуировали 250 человек.