Лондон, 5 ноября, 2022, 07:06 — ИА Регнум. Несколько семей беженцев с территории б. УССР были выселены из переполненной гостиницы в Великобритании. Об этом 4 ноября сообщает издание Times.

Стикер «Добро пожаловать, беженцы»

Уточняется, что в переполненном миграционном центре в Мэнстоне проживали четыре тысячи человек, тогда как здание рассчитано лишь на 1600 жильцов. При этом местные СМИ неоднократно сообщила о нарушении санитарных условий.

Как сообщил телеканал Sky News, после угроз беженцев устроить забастовку местные власти приняли решение перенаправить несколько сотен человек в другое место. Однако при этом ради решения проблемы с жильём для мигрантов местные власти и МВД Великобритании постановили выселить из гостиниц беженцев с территории б. УССР, у которых нет жилья.

Отмечается, что в гостинице проживали две британские семьи и семь семей беженцев с территории б. УССР. Все они были размещены в другой гостинице, но при этом беженцы отмечают, что теперь детям приходится ездить в школу на такси, так как гостиница расположена слишком далеко от места учёбы.

Ранее ИА REGNUM сообщало что власти Британии столкнулись с «растущим давлением» из-за ухудшения условий содержания в центре для приема мигрантов, который находится в населенном пункте Мэнстон.