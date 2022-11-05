Москва, 5 ноября, 2022, 06:57 — ИА Регнум. Использование мобильной пусковой установки берегового ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой «Циркон» сделает ее практически неуязвимой для систем ПВО. Соответствующее заявление сделал доктор военных наук Константин Сивков.

Цитата из видео «Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил испытательную стрельбу ракетой «Циркон» в Баренцевом море». Минобороны РФ Пуск ракеты «Циркон»

«Береговая мобильная система создает зону безопасности глубиной в полторы тысячи километров. Вероятно, такие установки в обозримом будущем появятся по периметру морских границ России», — цитирует специалиста издание «Взгляд».

Дальность поражения у берегового комплекса достигает полутора тысяч километров, а палубная авиация может действовать на расстоянии до 800 километров.

Это означает, что наносить удары «Цирконом» можно и не входя в зону досягаемости.

По словам члена-корреспондента Академии военных наук Александра Бартоша, мобильная пусковая установка позволит подвозить ракеты максимально близко к местам, по которым планируется нанести удар.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что серийное производство гиперзвуковых ракет «Циркон» начинается в России. Об этом 20 августа сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.