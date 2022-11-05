В России оценили новые возможности ракеты «Циркон»
Москва, 5 ноября, 2022, 06:57 — ИА Регнум. Использование мобильной пусковой установки берегового ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой «Циркон» сделает ее практически неуязвимой для систем ПВО. Соответствующее заявление сделал доктор военных наук Константин Сивков.
Дальность поражения у берегового комплекса достигает полутора тысяч километров, а палубная авиация может действовать на расстоянии до 800 километров.
Это означает, что наносить удары «Цирконом» можно и не входя в зону досягаемости.
По словам члена-корреспондента Академии военных наук Александра Бартоша, мобильная пусковая установка позволит подвозить ракеты максимально близко к местам, по которым планируется нанести удар.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что серийное производство гиперзвуковых ракет «Циркон» начинается в России. Об этом 20 августа сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.