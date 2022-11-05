Манила, 5 ноября, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Жертвами тропического шторма «Налджи» стали 155 человек на Филиппинах. Об этом 5 ноября сообщил в своём отчёте Национальный совет по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.

Иван Шилов ИА REGNUM Шторм

Всего под удар стихии попали более 4,23 млн человек из них находятся в эвакуационных центрах более 1,01 жителей Филиппин. Как минимум 129 человек получили травмы разной степени тяжести, ещё 34 человека числятся пропавшими без вести. Всего в 13 регионах Филиппин было зарегистрировано 1,53 тыс. происшествий, связанных с последствиями прохождения тропического шторма по территории страны.

Стихия повредила около 25 тыс. домов, из них полностью уничтожены 3 тыс. зданий. Кроме того, были повреждены 503 автодороги и 119 мостов. До настоящего времени перебои с электроснабжением остаются в 107 населённых пунктах, в 38 муниципалитетах до сих пор есть проблемы со связью, а в 11 — с водоснабжением.

Ущерб инфраструктуре, нанесённый тропическим штормом, оценивается в 4,17 млрд песо ($71,37 млн), а ущерб сельскому хозяйству оценён в 2,82 млрд песо ($48,33 млн).

Ранее ИА REGNUM сообщало о 122 погибших на Филиппинах в результате удара тропического шторма «Налджи».