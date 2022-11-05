Вашингтон, 5 ноября, 2022, 06:21 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден в очередной раз оконфузился. Он допустил комичную оговорку, заявив, что крупнейший автопроизводитель страны General Motors полностью перейдет на электромобили «к 3035 году».

World Economic Forum Джо Байден

« Генеральный директор General Motors Барра подала иск на штат Калифорния, потому что у вас более высокий стандарт выбросов, чем в остальной части страны. Она позвонила мне и сказала, что они станут полностью электрическими к 3035 году», — заявил Байден в ходе выступления в Калифорнии, которое транслировали американские телеканалы.

При этом в ходе того же выступления Байден сначала перепутал гендиректора General Motors с судьей Верховного суда США Эми Кони Барретт. Правда, эту ошибку он вовремя заметил и исправил.

Вообще Байден за без малого два года своего президентства допустил просто кошмарное количество ляпов. Он здоровался с пустотой, не мог вспомнить имена лидеров других стран, в частности, президента России Владимира Путина и экс-премьера Австралии Скотта Моррисона.

Байден активно пытался общаться с умершими людьми, регулярно терялся в пространстве, падал с трапа самолета и велосипеда.

А в Великобритании он крайне странным образом выступил на климатическом саммите, громко испортив воздух в присутствии членов королевской семьи. Этот конфуз Байдена оказался на первых страницах британских таблоидов и не добавил ему популярности.