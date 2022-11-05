Байден заявил о переходе General Motors на электромобили «к 3035 году»
Вашингтон, 5 ноября, 2022, 06:21 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден в очередной раз оконфузился. Он допустил комичную оговорку, заявив, что крупнейший автопроизводитель страны General Motors полностью перейдет на электромобили «к 3035 году».
При этом в ходе того же выступления Байден сначала перепутал гендиректора General Motors с судьей Верховного суда США Эми Кони Барретт. Правда, эту ошибку он вовремя заметил и исправил.
Вообще Байден за без малого два года своего президентства допустил просто кошмарное количество ляпов. Он здоровался с пустотой, не мог вспомнить имена лидеров других стран, в частности, президента России Владимира Путина и экс-премьера Австралии Скотта Моррисона.
Байден активно пытался общаться с умершими людьми, регулярно терялся в пространстве, падал с трапа самолета и велосипеда.
А в Великобритании он крайне странным образом выступил на климатическом саммите, громко испортив воздух в присутствии членов королевской семьи. Этот конфуз Байдена оказался на первых страницах британских таблоидов и не добавил ему популярности.