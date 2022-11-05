Вашингтон, 5 ноября, 2022, 06:21 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден в очередной раз оконфузился. Он допустил комичную оговорку, заявив, что крупнейший автопроизводитель страны General Motors полностью перейдет на электромобили «к 3035 году».

World Economic Forum
Джо Байден
«Генеральный директор General Motors Барра подала иск на штат Калифорния, потому что у вас более высокий стандарт выбросов, чем в остальной части страны. Она позвонила мне и сказала, что они станут полностью электрическими к 3035 году», — заявил Байден в ходе выступления в Калифорнии, которое транслировали американские телеканалы.

При этом в ходе того же выступления Байден сначала перепутал гендиректора General Motors с судьей Верховного суда США Эми Кони Барретт. Правда, эту ошибку он вовремя заметил и исправил.

Вообще Байден за без малого два года своего президентства допустил просто кошмарное количество ляпов. Он здоровался с пустотой, не мог вспомнить имена лидеров других стран, в частности, президента России Владимира Путина и экс-премьера Австралии Скотта Моррисона.

Байден активно пытался общаться с умершими людьми, регулярно терялся в пространстве, падал с трапа самолета и велосипеда.

А в Великобритании он крайне странным образом выступил на климатическом саммите, громко испортив воздух в присутствии членов королевской семьи. Этот конфуз Байдена оказался на первых страницах британских таблоидов и не добавил ему популярности.