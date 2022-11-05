Сан-Франциско, США, 5 ноября, 2022, 06:20 — ИА Регнум. Увольнение сотрудников Twitter, модерировавших контент и боровшихся с недостоверной информацией, может привести к хаосу в одноименной социальной сети. Об этом 4 ноября сообщил телеканал NBC.

Daniel Oberhaus Илон Маск

Как заявили телеканалу экс-работники Twitter, массовые сокращения затронули команды, ответственные за направление трендов в Twitter, а также отвечавшие за «здоровье пользователей» и модерацию контента. По мнению некоторых бывших, а также действующих работников компании, увольнения в этих отделениях могут вызвать хаос в социальной сети в период перед промежуточными выборами в Конгресс США.

Отмечается, что массовые увольнения коснулись работников, боровшихся с распространением в соцсети запрещённой информации, включая травлю пользователей и разжигание ненависти. Полностью распущена команда, чьей задачей была публикация опровержений дезинформации. Как отметил источник телеканала CNBC, может получиться так, что у нового владельца Twitter Илона Маска в итоге получится компания «без сотрудников».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что после покупки Twitter американским предпринимателем Илоном Маском в компании начались масштабные увольнения сотрудников.