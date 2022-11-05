Вашингтон, 5 ноября, 2022, 06:03 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден выразил глубокую обеспокоенность покупкой соцсети Twitter американским миллиардером Илоном Маском.

Facebook.com/joebiden Джозеф Байден

По мнению американского лидера, Twitter под управлением Маска «извергает ложь на весь мир».

«Вот чем все мы сейчас обеспокоены: Илон Маск берет и покупает инструмент, который распространяет, извергает ложь на весь мир», — цитирует Байдена Reuters.

Как сообщало ИА REGNUM, американский предприниматель Илон Маск распустил совет директоров компании Twitter и стал ее единоличным директором.

Кроме того, Маск не раз заявлял, что намерен отказаться от алгоритмов Twitter, которые использовались для цензуры.

Таким образом, соцсеть, которая была чрезвычайно популярна среди демократов, фактически перестала обслуживать их интересы.