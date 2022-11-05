Мехико, 5 ноября, 2022, 06:00 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали сейсмологи в Калифорнийском заливе у побережья Мексики. Об этом 4 ноября сообщила Геологическая служба США.

Zeml.info Землетрясение

Эпицентр подземных толчков находился в акватории Калифорнийского залива, в 80 км на северо-восток от города Баия-де-Кино в мексиканском штате Сонора (население города составляет около 6 тыс. человек). Самый густонаселённый город вблизи от эпицентра — Эрмосильо в штате Сонора (проживает около 716 тыс. человек) расположен в 166 км на северо-восток.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Информации о пострадавших и разрушениях инфраструктуры не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,3, которое произошло в Чили.