Россиянам напомнили о праве получить участок земли бесплатно
Москва, 5 ноября, 2022, 05:54 — ИА Регнум. Россияне могут получить участок земли на основании нескольких прав. Соответствующее заявление сделал адвокат, руководитель проектов ProLegals Андрей Стаценко.
По его словам, участок могут бесплатно получить россияне с тремя и более детьми, сообщает агентство «Прайм».
Кроме того, участки выделяют в рамках некоторых специальных программ, таких как «Дальневосточный гектар» или «Арктический гектар». Претендовать на получение земли могут и граждане из перечня, установленного региональным законодательством.
Стаценко подчеркнул, что в постоянное бессрочное пользование землю дают органам власти и местного самоуправления, казенным предприятиям, муниципальным и государственным учреждениям.
Имеют право на участки коренные малочисленные народы Сибири, Севера и Дальнего Востока, товарищества садоводов и огородников, а также НКО, работающие в сфере жилищного строительства.
Кстати, работники сферы сельского хозяйства, транспорта, лесного комплекса также могут получить свой «гектар».