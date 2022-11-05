Москва, 5 ноября, 2022, 05:54 — ИА Регнум. Россияне могут получить участок земли на основании нескольких прав. Соответствующее заявление сделал адвокат, руководитель проектов ProLegals Андрей Стаценко.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дача

По его словам, участок могут бесплатно получить россияне с тремя и более детьми, сообщает агентство «Прайм».

Кроме того, участки выделяют в рамках некоторых специальных программ, таких как «Дальневосточный гектар» или «Арктический гектар». Претендовать на получение земли могут и граждане из перечня, установленного региональным законодательством.

Стаценко подчеркнул, что в постоянное бессрочное пользование землю дают органам власти и местного самоуправления, казенным предприятиям, муниципальным и государственным учреждениям.

Имеют право на участки коренные малочисленные народы Сибири, Севера и Дальнего Востока, товарищества садоводов и огородников, а также НКО, работающие в сфере жилищного строительства.

Кстати, работники сферы сельского хозяйства, транспорта, лесного комплекса также могут получить свой «гектар».