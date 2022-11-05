Донецк, 5 ноября, 2022, 05:49 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Бердников переходит на работу в Донецкую Народную Республику (ДНР) на должность первого замглавы Мариуполя. Об этом 5 ноября сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своём телеграм-канале.

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариуполь

«По просьбе федеральных властей и руководства Донецкой Народной Республики Дмитрий Викторович Бердников переходит на работу первым заместителем главы города Мариуполь ДНР», — уточнил Николаев.

Как пояснил глава Якутии, Бердников на новом посту будет курировать вопросы, связанные с восстановлением Мариуполя. Николаев выразил уверенность, что Бердников на новой должности справится со всеми стоящими перед ним задачами.

Напомним, в правительстве Якутии Бердников занимался вопросами строительства Ленского моста, руководил восстановлением пострадавшего от природных пожаров села Бясь-Кюель, а также принимал участие в восстановлении города Кировское в ДНР.