Брюссель, 5 ноября, 2022, 05:32 — ИА Регнум. Кандидатуру преемника генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга активно обсуждают представители стран, входящих в военный альянс. Об этом 4 ноября сообщила газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

Полномочия Столтенберга истекают осенью 2023 года, но уже сейчас между союзниками по НАТО началось активное обсуждение вопроса о том, кто станет преемником Столтенберга на посту генсека военного альянса. Хотя издание указывает, что говорить о том, кто именно может возглавить НАТО, ещё не время, однако Вашингтон отдаёт предпочтение вице-премьеру и главе Минфина Канады Христе Фриланд.

Отмечается, что у Фриланд довольно много преимуществ перед другими кандидатами: она знает несколько иностранных языков, включая русский, занимала ответственные посты в «сложных ведомствах» и умеет проводить публичные мероприятия. Кроме того, она может стать первой женщиной и первым гражданином Канады на посту генсека НАТО в случае, если её кандидатуру одобрят.

При этом уточняется, что в Евросоюзе на пост генсека военного альянса предлагают политиков-женщин. В частности, называют премьер-министра Эстонии Каю Каллас, президента Словакии Зузану Чапутову и экс-президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович. Великобритания может предложить на пост руководителя НАТО Бена Уоллеса, главу минобороны, а США не предлагают своего кандидата, так как американский генерал руководит войсками альянса в Европе.

Поскольку у альянса есть вопросы ко всем без исключения кандидатам на пост генсека НАТО, то не исключается вероятность продления полномочий Столтенберга на один год.