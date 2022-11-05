Вашингтон, 5 ноября, 2022, 05:16 — ИА Регнум. Действия президента США Джо Байдена указывают на то, что в действительности Америкой управляет теневое правительство в лице миллиардера Джорджа Сороса. Соответствующее заявление сделал обозреватель American Thinker Брайан Каменкер.

AgnosticPreachersKid Здание Министерства финансов в Вашингтоне

Он убежден, что забывающий имена президент, который страдает «явным слабоумием», попросту не мог подписать десятки радикальных указов. А именно эти документы вызвали разрушительную инфляцию и ввергли США в иммиграционный и экономический кризис.

«Все указывает на причастность к этому сети организаций Сороса. Люди там чрезвычайно умны и опытны, они страстно ненавидят Америку, они шли к этому в течение нескольких десятилетий», — считает Каменкер.

Обозреватель уверен, что Байдену позволили стать президентом только масштабные скоординированные усилия, которые подорвали избирательный процесс в США.

Каменкер счел, что американцы стали «пассажирами поезда, который мчится в ад». Он призвал граждан страны немедленно остановить этот процесс, пока еще не слишком поздно.