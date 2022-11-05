Москва, 5 ноября, 2022, 05:00 — ИА Регнум. Вопиющим нарушением прав человека назвал призывы Киева к насилию в отношении российских журналистов уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев 4 ноября в своём заявлении в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

Лукьянцев уточнил, что призывы к расправе над журналистами и попытки объявить «охоту» на российских военных корреспондентов являются вопиющим нарушением прав человека, заслуживающим самых активных действий.

«В принципе эта тема, тема безопасности журналистов поднимается нами всегда в ООН, в ОБСЕ. Пока были членами Совета Европы, делали это там. И в частности, РФ неоднократно вносила проекты решений СМИД ОБСЕ по именно тематике безопасности журналистов», — указал Лукьянцев.

Дипломат отметил, что подобные действия могут быть квалифицированы не только как нарушение прав журналистов и свободы прессы, но и нарушением обязательств государств по международному Договору по правам человека, а именно, Международного пакта о гражданских и политических правах и Европейской конвенции по правам человека, так как оба документа гарантируют право на жизнь.

Кроме того, Лукьянцев добавил, что угрозы киевских властей носят далеко не пустой характер, а часто заканчиваются гибелью журналистов. В частности, дипломат напомнил о судьбе журналиста Олеся Бузины.

«Поэтому считаем, что очень важно смотреть конкретно на эти заявления и принимать действенные меры», — сказал Лукьянцев.