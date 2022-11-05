Вашингтон, 5 ноября, 2022, 04:57 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден рассказал о своем настрое перед промежуточными выборами в конгресс, которые состоятся 8 ноября.

Twitter.com/JoeBiden Джо Байден

В ходе выступления, которое транслировал целый ряд американских телеканалов, глава государства подчеркнул, что смотрит в будущее с оптимизмом. По его словам, демократы обладают хорошими шансами на получение большинства мест в сенате и палате представителей.

«Не думаю, что мы не выиграем», — выразил уверенность Байден.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Демократическая партия США, чьи показатели грозят существенным провалом на промежуточных выборах в Конгресс, возлагает надежды на Барака Обаму.

Обама включился в предвыборную кампанию демократов, которые находятся на грани потенциального проигрыша палаты представителей и Сената, перед самыми выборами. Он раскритиковал законодателей-республиканцев. Он стал обличать их за продвижение теорий заговора, напомнил о том, что раньше говорили лишь о его свидетельстве о рождении.