Кострома, 5 ноября, 2022, 04:47 — ИА Регнум. Четыре человека пострадали в результате масштабного пожара в кафе «Полигон» в Костроме. Площадь возгорания составляет 3,5 тысячи квадратных метров.

ГУ МЧС по Костромской области Пожар в Костроме

К этой минуте пожар удалось локализовать, сообщает пресс-служба регионального главка ГУ МЧС.

Тушение огня осложняется угрозой обрушения крыши здания. Ранг пожара подняли до третьего.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из горящего строения эвакуировали 250 человек.