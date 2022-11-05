Кострома, 5 ноября, 2022, 04:30 — ИА Регнум. Масштабный пожар начался в Костроме. Там горит кафе «Полигон», площадь возгорания составляет 3,5 тысячи квадратных метров.

ГУ МЧС по Костромской области Пожар в Костроме

Пламя вспыхнуло в здании кафе на Никитской улице, сообщает пресс-служба МЧС России.

Из горящего строения эвакуировали 250 человек.

Пламя распространилось на огромную площадь в 3,5 тысячи квадратных метров.

Информации о пострадавших пока не поступало. Сотрудники МЧС пытаются локализовать возгорание.