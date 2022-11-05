Лондон, 5 ноября, 2022, 04:16 — ИА Регнум. Фанатов саги о Гарри Поттере экологи попросили не оставлять носки на месте съёмок гибели одного из персонажей — эльфа Добби, которое расположено в британском Уэльсе. Об этом 4 ноября пишет Variety.

(сс) lozikiki Книги «Гарри Поттер»

Сцена гибели эльфа Добби снималась на пляже Фрешуотер Запад, здесь же, по сценарию, герои саги похоронили Добби. Сейчас на этом месте установлен памятник в честь персонажа, и к нему постоянно съезжаются фанаты книги о герое-волшебнике и его друзьях.

Чаще всего посетители памятного места приносят с собой носки и оставляют их возле памятника эльфу Добби. По сюжету книги Джоан Роулинг, эльф Добби — персонаж, у которого есть хозяин, свободным эльф мог стать только после того, как получит от хозяина в подарок какую-то вещь. Гарри Поттер хитростью заставляет хозяина эльфа кинуть в Добби носок, который и становится той самой вещью, которая дарит свободу персонажу.

Фанаты саги в итоге принесли так много носков на пляж, что скопление этих предметов гардероба превратилось в настоящую экологическую проблему. Экологи поясняют, что носки могут попасть в морскую воду и стать частью пищевой цепочки обитателей моря и тем самым подвергнуть риску их жизнь. Экологи призвали фанатов книги и фильма о Гарри Поттере не приносить посторонних предметов на пляж и не засорять дикую природу.