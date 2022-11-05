Фанатов «Гарри Поттера» попросили не оставлять носки на могиле эльфа Добби
Лондон, 5 ноября, 2022, 04:16 — ИА Регнум. Фанатов саги о Гарри Поттере экологи попросили не оставлять носки на месте съёмок гибели одного из персонажей — эльфа Добби, которое расположено в британском Уэльсе. Об этом 4 ноября пишет Variety.
Сцена гибели эльфа Добби снималась на пляже Фрешуотер Запад, здесь же, по сценарию, герои саги похоронили Добби. Сейчас на этом месте установлен памятник в честь персонажа, и к нему постоянно съезжаются фанаты книги о герое-волшебнике и его друзьях.
Чаще всего посетители памятного места приносят с собой носки и оставляют их возле памятника эльфу Добби. По сюжету книги Джоан Роулинг, эльф Добби — персонаж, у которого есть хозяин, свободным эльф мог стать только после того, как получит от хозяина в подарок какую-то вещь. Гарри Поттер хитростью заставляет хозяина эльфа кинуть в Добби носок, который и становится той самой вещью, которая дарит свободу персонажу.
Фанаты саги в итоге принесли так много носков на пляж, что скопление этих предметов гардероба превратилось в настоящую экологическую проблему. Экологи поясняют, что носки могут попасть в морскую воду и стать частью пищевой цепочки обитателей моря и тем самым подвергнуть риску их жизнь. Экологи призвали фанатов книги и фильма о Гарри Поттере не приносить посторонних предметов на пляж и не засорять дикую природу.