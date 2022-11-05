Вашингтон, 5 ноября, 2022, 04:14 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден — абсолютно «прогнивший» политик. Соответствующее заявление сделала автор портала American Thinker Андреа Уидбург.

Ua.usembassy.gov Джо Байден

По ее мнению, американского лидера следует немедленно отстранить от власти, поскольку у него явно «разлагается мозг».

« В последние пару дней мы увидели, что мозг Байдена разлагается, в то время как его тело продолжает жить. Говоря в микрофон в режиме реального времени, он лжет, выдумывает факты из «собственной жизни» и несет непонятную чушь » , — пишет Уидбург.

Она убеждена, что демократы в США не смогут удержать контроль над конгрессом. И не в последнюю очередь из-за поведения Байдена, который постоянно попадает впросак.

Уидбург считает, что Байден — «прогнивший, недееспособный и коррумпированный до мозга костей». Кроме того, он думает, что возглавляет американскую нацию, но в действительности ничего подобного не наблюдается.

Вообще Байден за без малого два года своего президентства допустил просто кошмарное количество ляпов. Он здоровался с пустотой, не мог вспомнить имена лидеров других стран, в частности, президента России Владимира Путина и экс-премьера Австралии Скотта Моррисона.

Байден активно пытался общаться с умершими людьми, регулярно терялся в пространстве, падал с трапа самолета и велосипеда.

А в Великобритании он крайне странным образом выступил на климатическом саммите, громко испортив воздух в присутствии членов королевской семьи. Этот конфуз Байдена оказался на первых страницах британских таблоидов и не добавил ему популярности.