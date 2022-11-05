В США сочли Байдена прогнившим политиком с разлагающимся мозгом
Вашингтон, 5 ноября, 2022, 04:14 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден — абсолютно «прогнивший» политик. Соответствующее заявление сделала автор портала American Thinker Андреа Уидбург.
По ее мнению, американского лидера следует немедленно отстранить от власти, поскольку у него явно «разлагается мозг».
Она убеждена, что демократы в США не смогут удержать контроль над конгрессом. И не в последнюю очередь из-за поведения Байдена, который постоянно попадает впросак.
Уидбург считает, что Байден — «прогнивший, недееспособный и коррумпированный до мозга костей». Кроме того, он думает, что возглавляет американскую нацию, но в действительности ничего подобного не наблюдается.
Вообще Байден за без малого два года своего президентства допустил просто кошмарное количество ляпов. Он здоровался с пустотой, не мог вспомнить имена лидеров других стран, в частности, президента России Владимира Путина и экс-премьера Австралии Скотта Моррисона.
Байден активно пытался общаться с умершими людьми, регулярно терялся в пространстве, падал с трапа самолета и велосипеда.
А в Великобритании он крайне странным образом выступил на климатическом саммите, громко испортив воздух в присутствии членов королевской семьи. Этот конфуз Байдена оказался на первых страницах британских таблоидов и не добавил ему популярности.