Тело мужчины нашли в квартире с плачущими детьми в Москве
Москва, 5 ноября, 2022, 03:59 — ИА Регнум. В одной из московских квартир было найдено тело молодого мужчины без признаков насильственной смерти. Соответствующее сообщение сделала столичная прокуратура.
Прокуратура Москвы
Фото с места обнаружения тела мужчины в Москве
Страшную находку сделали в квартире одного из домов на Шоссейной улице. Там нашли тело 27-летнего мужчины без каких-либо признаков насильственной смерти.
Примечательно, что полицию вызвали соседи, услышавшие плач детей. В квартире находились два ребенка, а вместе с ними и их мать.
Оказалось, что у 31-летней женщины четверо детей.
Умерший оказался мужем хозяйки квартиры. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.