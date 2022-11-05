Москва, 5 ноября, 2022, 03:59 — ИА Регнум. В одной из московских квартир было найдено тело молодого мужчины без признаков насильственной смерти. Соответствующее сообщение сделала столичная прокуратура.

Прокуратура Москвы Фото с места обнаружения тела мужчины в Москве

Страшную находку сделали в квартире одного из домов на Шоссейной улице. Там нашли тело 27-летнего мужчины без каких-либо признаков насильственной смерти.

Примечательно, что полицию вызвали соседи, услышавшие плач детей. В квартире находились два ребенка, а вместе с ними и их мать.

Оказалось, что у 31-летней женщины четверо детей.

Умерший оказался мужем хозяйки квартиры. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.