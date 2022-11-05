Вашингтон, 5 ноября, 2022, 03:48 — ИА Регнум. Новую группу помощи Киеву, которая будет заниматься вопросами контроля над поставками вооружения киевскому режиму создают в Германии США. Об этом 4 ноября объявила заместитель главы пресс-службы Пентагона Сабрина Сингх в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Как пояснила Сингх, минобороны США создаст специальный штабной компонент — группу помощи Киеву, которая будет названа SAGU. Она будет расположена в немецком Висбадене, её предназначение — координация усилий Пентагона под руководством Европейского командования вооруженных сил США.

По словам Сингх, новая штаб-квартира в Германии позволит в долгосрочной перспективе оказывать поддержку киевскому режиму.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американские власти отправили киевскому режиму восемь зенитных ракетных комплексов NASAMS.