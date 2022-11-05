Москва, 5 ноября, 2022, 03:48 — ИА Регнум. В России отменили ряд «дачных» штрафов. Соответствующее заявление сделала адвокат юридической компании «Интеллектуальный капитал» Ирина Каплун.

Дарья Антонова ИА REGNUM Штраф

Дело в том, что в стране обновили действующие Правила противопожарного режима России. Таким образом, теперь россияне могут готовить шашлыки на мангале в пяти метрах от дома, не опасаясь штрафов, сообщает агентство «Прайм».

Также дачникам разрешили сжигать сухую траву, листву и ветки на садовых участках на расстоянии 15 метров от построек. Если же сжигание производится в закрытой емкости, например, в бочке, допустимое расстояние составит 7,5 метра.

Кроме того, в законодательстве будет четко прописано понятие садовых и огородных дачных участков.

Каплун напомнила, что ранее размер участка фактически не позволял ничего делать на земле, что немало удручало дачников.

Изменения вступят в силу с 1 марта будущего года. Нарушение правил пожарной безопасности наказывается штрафом в размере от двух до четырех тысяч рублей.