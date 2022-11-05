Москва, 5 ноября, 2022, 03:38 — ИА Регнум. До наступления Нового года в России можно ожидать не только роста тарифов на услуги ЖКХ, но и подорожания ряда продуктов. Соответствующее заявление сделала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Мария Долгова.

teamLumondi Хлеб

Она отметила, что продавцы автомобилей потихоньку будут повышать цены еще в этом году, чтобы смягчить их рост с января будущего года, сообщает агентство «Прайм».

Кроме того, на ситуацию с ценами окажет влияние проект Минпромторга по исключению технической возможности продажи табака и продуктов питания с истекшим сроком годности. На полки магазинов также не пустят продукцию, которая была незаконно введена в оборот.

Долгова убеждена, что многие продавцы захотят заранее повысить цены на товары с ограниченным сроком годности, чтобы минимизировать свои потери от непроданной продукции.

Между тем, это касается довольно широкого перечня товаров. В частности, могут вырасти цены на хлеб, сыры, колбасы, различные продукты из мяса, рыбу. Словом, на все, что имеет срок годности.