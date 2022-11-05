Лондон, 5 ноября, 2022, 03:30 — ИА Регнум. Заявление о неспособности государства решить все проблемы граждан сделал премьер-министр Великобритании Риши Сунак 4 ноября в интервью газете Times.

Иван Шилов. ИА REGNUM Риши Сунак. 79-й Премьер-министр Великобритании.

«Вы должны быть уверены, когда занимаетесь чем-то, что делаете это достойно, и что вы честны по отношению к людям. Конечно, ни одно правительство не может решить все проблемы. Жизнь не так проста», — пояснил Сунак.

Также глава правительства Великобритании указал, что в его политике ключевой приоритет сейчас — это борьба с инфляцией.

Ряд британских СМИ сообщил о намерении Сунака повысить налоги для покрытия дефицита в государственном бюджете размером 50 млрд фунтов стерлингов (около $ 57,3 млрд). В свою очередь, издание Financial Times сообщило об отказе премьер-министра Британии от проекта по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали, которое анонсировала его предшественница Лиз Трасс. Также Сунак планирует продлить действие налога на сверхприбыль до 2028 года, одновременно повысив его ставку с 25% до 30%. Предполагается, что данная мера привлечёт в бюджет страны 40 млрд. фунтов.