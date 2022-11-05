Сватово, ЛНР, 5 ноября, 2022, 03:30 — ИА Регнум. ВСУ в ночь на субботу обстреляли город Сватово в ЛНР из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Соответствующее заявление сделали в представительстве ЛНР в СЦКК.

Система залпового огня HIMARS

В 1:20 по московскому времени по городу было выпущено четыре ракеты.

Сейчас устанавливается информация о пострадавших и разрушениях.

Как передавало ИА REGNUM, 4 ноября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики вновь обстреляли Донецк и Горловку.