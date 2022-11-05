Вашингтон, 5 ноября, 2022, 03:23 — ИА Регнум. США сейчас выделяют киевскому режиму около 2,5 миллиона долларов в час. Соответствующее заявление сделал экс-советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог в интервью Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Вашингтон

По его словам, Штаты оказали Киеву экономическую, военную и гуманитарную помощь на 18 миллиардов долларов.

«Это деньги американских налогоплательщиков. И опять-таки без какой-либо подотчетности», — заявил Келлог.

Он также отметил, что по данным Кильского института мировой экономики, США выделяют б. УССР в два раза больше денег, чем все страны Европы вместе взятые.

Келлог отметил, что подобное расточительство вызывает серьезное недоумение у американцев. По мнению экс-советника Трампа, гражданам США нужно объяснить, почему Штаты вообще это делают, зачем они находятся на территории б. УССР и какого исхода событий хочет Вашингтон.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что б. УССР перестанет получать финансовую помощь в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в США. Об этом заявила Маржори Тейлор Грин, член палаты представителей от Республиканской партии.