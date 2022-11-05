Нью-Йорк, США, 5 ноября, 2022, 03:07 — ИА Регнум. Третий комитет Генассамблеи ООН принял российский проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Соответствующее заявление сделало МИД России в своем Telegram-канале.

Patrick Gruban Генассамблея ООН

Документ под названием «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» был разработан Россией, в качестве соавторов выступили еще 16 государств.

За проект проголосовали 105 стран, против были 52 государства, а еще 15 воздержались.

Самое интересное, что против резолюции проголосовали Германия, Австрия и Италия. Три этих государства ранее никогда не отказывались осудить нацизм, который исторически был связан именно с ними.

Резолюция рекомендует государствам принять законодательные меры по борьбе с героизацией нацизма, а также предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны.

Также в документе говорится о недопустимости отрицания преступлений против человечности.