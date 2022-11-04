Вашингтон, 5 ноября, 2022, 02:58 — ИА Регнум. Улучшение отношений между США и Россией в среднесрочной перспективе не просматривается, но Москва пытается добиться восстановления полноценного диалога с Вашингтоном. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов 4 ноября в ходе пресс-конференции в Сан-Франциско во время рабочей поездки в американский штат Калифорния.

United States Mission Geneva Анатолий Антонов

Как указал российский дипломат, в среднесрочной перспективе возможность улучшения российско-американских отношений в нынешних политических условиях не просматривается. Но Москва не оставляет попыток добиться восстановления полноценного двустороннего диалога, который был свёрнут по инициативе американской стороны.

«Мы твердо убеждены, что диалог между нашими странами необходим. Необходим не только в интересах Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, но и в интересах международного сообщества. Все смотрят на нас, на постоянных членов Совета Безопасности [ООН], на две великие державы, от которых зависит сегодня мир на планете, которые, в соответствии с Уставом [ООН], несут особую ответственность за международные мир и стабильность. Это не пустые слова, этими основами мы живем с 1945 года, со времени основания Организации Объединенных Наций», — отметил Антонов.

Российский дипломат подчеркнул, что у России и США есть много вопросов в различных сферах, включая области стратегической стабильности, нераспространения ядерного оружия, проблемы, связанные с изменением климата и другие, которые нужно решать совместно.

При этом, согласно оценке Антонова, США и их союзники придерживаются политики изгнания России отовсюду. Однако, по словам дипломата, «невозможно удалить или отменить Россию». Ряд проблем, включая и названные Антоновым, не могут быть решены без непосредственного участия России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посол России в США Антонов указал на ошибочную политику США по поддержке киевского режима. Как прояснил Антонов, Вашингтону следует думать о переговорах, а не о накачке Киева оружием.