Брюссель, 5 ноября, 2022, 02:43 — ИА Регнум. Россия продолжит обращаться в международные организации по поводу сноса памятников советским воинам-освободителям в европейских странах. Соответствующее заявление сделал уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

Памятник маршалу Коневу в Праге

По его словам, инциденты со сносом советских памятников воспринимаются российским дипломатическим ведомством как крупная проблема. Она неминуемо будет подниматься и дальше на международной арене.

« Эту тему мы поднимаем не только в ООН, но и в ОБСЕ», — отметил Лукьянцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обелиск с лицами советских солдат снесли власти Латвии в сквере Славы в городе Даугавпилс.

Перед сносом в сквере собирались люди, чтобы возложить цветы и сделать фотографии с памятником. Когда к обелиску прибыла техника для сноса, люди начали протестовать, в результате чего было задержано 37 человек.