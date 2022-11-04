Вашингтон, 5 ноября, 2022, 02:35 — ИА Регнум. Запад сейчас ведет ошибочную политику по поддержке б. УССР. Ему следует думать не о накачивании Киева оружием, а о переговорах, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

Российский дипломат счел, что сейчас сложилась исключительно тревожная ситуация, поскольку РФ приходится вести борьбу не с киевским режимом, а со всем объединенным Западом.

«Он пытается подорвать устои российского государства, истощить нас, вытянуть из нас все экономические и военные ресурсы», — отметил посол.

Антонов считает, что Запад пытается создать такое положение, чтобы Россия вообще не могла разговаривать с любыми государствами, которые входят в западный блок.

Посол убежден, что решение проблемы киевского режима на поле боя невозможно, а военные поставки США лишь осложняют ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, американские власти отправили киевскому режиму восемь зенитных ракетных комплексов NASAMS. Они могут быть доставлены на место назначения уже в ближайшее время.