Сан-Франциско, США, 5 ноября, 2022, 02:25 — ИА Регнум. Масштабные сокращения сотрудников начались в компании Twitter после того, как ее приобрел за 44 миллиарда долларов основатель Tesla и SpaceX Илон Маск.

(сс) jdlasica Илон Маск

В частности, извещения об увольнении получили сотрудники компании, ответственные за маркетинг, связи с общественностью, контроль за работой системы искусственного интеллекта и проверку данных на предмет достоверности, сообщает CNN.

Многие из уволенных до этого жаловались, что были лишены доступа к корпоративной почте.

Пока неясно, какая именно доля из 7,5 тысячи работников компании попала под сокращение.

Как сообщало ИА REGNUM, американский предприниматель Илон Маск распустил совет директоров компании Twitter и стал ее единоличным директором.