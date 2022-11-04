Рим, 5 ноября, 2022, 02:20 — ИА Регнум. Проблем с поставками итальянского вооружения Киеву не возникнет. Такое заявление сделала 4 ноября премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ходе пресс-конференции по итогам заседания правительства.

Vox España Джорджа Мелони

Как уточнила Мелони, власти Италии работают, чтобы выполнить все взятые на себя международные обязательства.

«Когда правоцентристские силы должны были голосовать по этим вопросам, они голосовали сплоченно», — отметила премьер-министр Италии. По её словам, это ещё одно подтверждение тому, что Италия «твёрдо и серьёзно» выступила в поддержку Киева.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД Италии Антонио Таяни дал обещание обеспечить помощь, необходимую для обороны Киева, не закрывая при этом окна возможностей для переговоров с Россией.