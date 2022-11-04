В Финляндии заявили о бессрочном запрете на въезд для российских туристов
Хельсинки, 5 ноября, 2022, 02:04 — ИА Регнум. Запрет в Финляндии на выдачу туристических виз россиянам не имеет никаких временных рамок. Соответствующее заявление сделал президент страны Саули Ниинисте.
Как сообщает YLE, финский лидер подчеркнул, что запрет будет действовать столько, «сколько будет необходимо».
Запрет на выдачу россиянам туристических и транзитных виз действует в Финляндии с 30 сентября.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что российским туристам, которым будет отказано во въезде, поставят в загранпаспорте специальную пометку и аннулируют визу.
Запрет не затронет граждан России, которые будут въезжать в Финляндию по гуманитарным причинам, а также по семейным обстоятельствам, на лечение, с целью работы или учебы. Кроме того, ограничение не коснется тех, кто будет въезжать с целью выполнения международных обязательств или для обеспечения национальных интересов.