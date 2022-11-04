Хельсинки, 5 ноября, 2022, 02:04 — ИА Регнум. Запрет в Финляндии на выдачу туристических виз россиянам не имеет никаких временных рамок. Соответствующее заявление сделал президент страны Саули Ниинисте.

Alexey Ivanov Граница России и Финляндии

Как сообщает YLE, финский лидер подчеркнул, что запрет будет действовать столько, «сколько будет необходимо».

« На данный момент нет признаков, что нам не понадобится и мы не продолжим визовый запрет » , — подчеркнул Ниинисте.

Запрет на выдачу россиянам туристических и транзитных виз действует в Финляндии с 30 сентября.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российским туристам, которым будет отказано во въезде, поставят в загранпаспорте специальную пометку и аннулируют визу.

Запрет не затронет граждан России, которые будут въезжать в Финляндию по гуманитарным причинам, а также по семейным обстоятельствам, на лечение, с целью работы или учебы. Кроме того, ограничение не коснется тех, кто будет въезжать с целью выполнения международных обязательств или для обеспечения национальных интересов.