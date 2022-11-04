Вашингтон, 5 ноября, 2022, 02:01 — ИА Регнум. Проблемы с поставками ракет Javelin Киеву возникли у США в связи с дефицитом компьютерных чипов. Такое заявление сделал глава Белого дома Джозеф Байден 4 ноября, выступая в штате Калифорния с речью, посвящённой развитию производства полупроводников в стране. Трансляцию выступления вели ведущие телеканалы США.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Байден рассказал о посещении завода Lockheed Martin в Алабаме, где производят ракеты для противотанковых комплексов Javelin.

«У нас были проблемы с поставкой ракет Javelin [Киеву], потому что у них не было чипов. У них не было компьютерных чипов», — отметил американский лидер.

Как указал президент США, расширение производства полупроводников является одним из вопросов национальной безопасности, так как полупроводники необходимы не только для Javelin, но и для других систем вооружений, которые, по словам Байдена, «существуют сегодня или появятся в будущем».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Белом доме подтвердили информацию о визите советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в Киев.