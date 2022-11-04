Москва, 5 ноября, 2022, 01:46 — ИА Регнум. Германия стала жертвой проамериканской доктрины и идеологии. Соответствующее заявление сделал российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление председателя КНР Си Цзиньпина после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

Пушков счел, что Берлин по-прежнему считает себя европейским лидером, хотя в действительности таковым давно не является.

«Отнюдь. Лидер Европы находится за океаном. В самой Европе у Европы уже нет лидеров», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Речь идет о заявлении Си Цзиньпина, в котором тот выразил надежду на процветание Европы. Китайский лидер также призвал европейцев не быть подконтрольными третьей стороне.

В своем выступлении председатель КНР не упоминал США, но общий смысл его слов прямо указывает именно на Вашингтон, который в последние годы заставил Евросоюз полностью следовать курсом Штатов во внешней политике.

Как писало ИА REGNUM, Шольц 4 ноября прибыл в Пекин с однодневным визитом. Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с ним, но от протокольного рукопожатия отказался из-за коронавирусных ограничений.