Братислава, 5 ноября, 2022, 01:36 — ИА Регнум. Жители Словакии все чаще с симпатией относятся к российской позиции по поводу спецоперации по защите Донбасса. Соответствующее заявление сделал глава центра по борьбе с гибридными угрозами при МВД Словакии Даниэль Мило.

Marc Ryckaert Братислава. Словакия

По его словам, с самого начала российской спецоперации количество сторонников и противников этого мероприятия в Словакии было примерно равным, сообщает Bloomberg.

Однако с течением времени в соцсетях все чаще появляются именно пророссийские сообщения.

Мило считает, что все случившееся — якобы результат «кампании по дезинформации».

Между тем, происходящее может быть результатом экономических проблем в Словакии. Как ранее сообщало ИА REGNUM, оплата счетов за энергоресурсы станет серьезной проблемой для более чем половины населения Словакии в случае повышения цен, причем многие уже сейчас с трудом справляются с выросшими расходами.