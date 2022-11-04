Вашингтон, 5 ноября, 2022, 01:36 — ИА Регнум. Заинтересованность России в экспорте энергоресурсов сохранится и после введения ценового ограничения. Такую уверенность выразил госсекретарь США Энтони Блинкен 4 ноября в ходе пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран G7 в Германии.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

«Россия может принимать любые решения, но я полагаю, что она будет заинтересована в том, чтобы и дальше продолжать продажу энергоресурсов», — указал Блинкен, комментируя по просьбе журналиста предупреждение российских властей о том, что Россия не будет поставлять энергоресурсы в страны, применяющие механизм «ценового потолка», разработанный США и их союзниками.

По мнению Блинкена, Россия будет вынуждена продавать энергоресурсы для дальнейшего функционирования экономики, а также для финансирования спецоперации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что страны «Большой семерки» (G7) и Австралия договорились о введении фиксированной цены на российскую нефть.