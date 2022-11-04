Село Кузовка, Тульская область, 5 ноября, 2022, 01:26 — ИА Регнум. Количество пострадавших в результате опрокидывания пассажирского автобуса в Тульской области увеличилось до 19 человек. 13 из них доставлены в больницы, сообщает пресс-служба правительства региона.

Bryansku.ru Скорая помощь

Изначально сообщалось о четырех пострадавших, позднее стало известно, что их число возросло до 12.

Сама авария произошла в пятницу вечером около деревни Кузовка Богородицкого района на 255-м километре трассы М-4 «Дон». Опрокинулся автобус, следовавший из Рязани в Старый Оскол. В транспортном средстве находились 40 пассажиров и два водителя.

По предварительным данным, автобус врезался в разделительное ограждение, после чего опрокинулся.

В ликвидации последствий аварии задействованы все оперативные службы.