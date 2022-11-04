Москва, 5 ноября, 2022, 01:18 — ИА Регнум. Разведчики в рамках спецоперации по защите Донбасса решают самые сложные задачи. Соответствующее заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу по случаю Дня военного разведчика.

Mil.ru Сергей Шойгу

« Сегодня в ходе специальной военной операции военные разведчики демонстрируют исключительное мужество и самоотдачу, четко и результативно решают самые трудные и ответственные задачи », — подчеркнул министр.

Шойгу отметил, что военные разведчики всегда показывали выдающуюся эффективность и грамотность и в мирное время, и в годы испытаний.

В частности, они добывали ценную информацию в сложных условиях. Зачастую им приходилось рисковать жизнью ради информации, которая была нужна для важнейших государственных решений.

Шойгу поблагодарил ветеранов, которые своей самоотверженной работой подают пример молодому поколению защитников Отечества.