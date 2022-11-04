Пекин, 5 ноября, 2022, 01:10 — ИА Регнум. США должны прекратить любые действия, которые способствуют росту напряженности на Корейском полуострове. Соответствующее заявление сделал постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь в ходе заседания Совбеза организации.

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По его словам, Пекин внимательно следит за событиями в регионе и крайне обеспокоен эскалацией на Корейском полуострове. Цзюнь отметил, что все это происходит во время сложной и нестабильной международной ситуации.

Постпред Китая при ООН подчеркнул, что недавние ракетные запуски КНДР связаны с действиями США и Южной Кореи. А именно — с военными учениями двух стран, в которых принимают участие сотни самолетов.

«Мы призываем США прекратить способствовать росту напряженности и конфронтации, поддержать слова действиями, продемонстрировать искренность, ответить на легитимную обеспокоенность КНДР для создания условий по возобновлению диалога», — обратился Цзюнь к Штатам.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября КНДР запустила не менее 25 ракет различных типов. Одна из них упала в вблизи территориальных вод Южной Кореи, в 57 километрах от расположенного на побережье города Сокчхо. Ещё одна ракета направлялась в сторону острова Уллындо и упала в море в 167 километров от него.