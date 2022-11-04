ДНР, 5 ноября, 2022, 00:49 — ИА Регнум. Мощный взрыв прогремел на складе боеприпасов в городе Красноармейске Донецкой народной республики. Эта часть российской территории сейчас подконтрольна киевскому режиму.

Взрыв

По данным издания «Страна», причиной взрыва стала детонация снарядов.

Сейчас местные власти просят жителей не покидать укрытия. Над городом наблюдается огромное зарево.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября взрывы прогремели возле города Павлоград Днепропетровской области, где находится крупный железнодорожный узел.