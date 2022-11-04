Киев, 5 ноября, 2022, 00:42 — ИА Регнум. Отключение 1,3 тыс. терминалов Starlink компании SpaceX произошло на территории б. УССР с 24 октября. Об этом 4 ноября сообщила телекомпания CNN.

thierry ehrmann Илон Маск

Уточняется, что отключение терминалов произошло из-за дефицита финансирования. По данным владельца SpaceX, американского миллиардера Илона Маска, на территории б. УССР находилось около 25 тыс. терминалов Starlink. На обслуживание каждого из них уходило $2,5-4,5 тыс. ежемесячно. Основную часть оплаты вносили ранее киевские власти, но в последнее время им стало проблематично находить средства для этих целей.

Частично расходы на обслуживание Starlink взяли на себя Великобритания, США и Польша, но средств по-прежнему не хватало. Одновременно Вашингтон ведёт переговоры с Илоном Маском по вопросу оплаты услуг связи, предоставляемых SpaceX.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам Илона Маска, обеспечение территории б. УССР спутниковой связью Starlink будет производиться американской компанией SpaceX и при отказе минобороны США оплачивать работу этой сети.